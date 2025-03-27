فساد مقبرة النجف النموذجية.. استثمار مشبوه ومصير مجهول للقبور

إلا أن هذا المشروع أثار جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة بسبب شبهات فساد ومخالفات قانونية تحيط به.ووفقا لمصادر مطلعة ومسؤولين اكدوا لـ ، فانه "تم منح إجازة استثمارية لإنشاء المقبرة دون المرور بالإجراءات المحلية المعتادة، مما أثار تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة".وذكرت ان "المشروع يمتد على مساحة 6,300 دونم، وتُقدّر قيمته بمبالغ طائلة"، موضحا ان "أحد أبرز المخاوف المرتبطة بالمقبرة هو أن الأرض ستعود إلى الحكومة بعد انتهاء مدة الاستثمار، مما يثير تساؤلات حول مصير المواطنين الذين اشتروا مقابر داخلها".شبهات الفساد والتحقيقات الجاريةوكشف عضو النيابية، ، عن "وجود فساد وإداري في مشروع المقبرة"، مشيرًا إلى "تورط جهات حكومية متعددة، بما في ذلك إدارة المحافظة السابقة، البلدية، التخطيط العمراني، وهيئة استثمار الأشرف".وأشار السلامي إلى أن "بيع أراضي بدون وجه حق أدى إلى هدر المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة".من جانبها، شخصت عدة مخالفات في المشروع، وأكدت عضو اللجنة، ، "وجود علامات استفهام ومخالفات كثيرة تتعلق بالمقبرة"، مشيرة إلى "نية اللجنة إصدار توصيات وتقرير حول هذه المخالفات".ردود الفعل الشعبية والقضائيةوأبدى المواطنون استياءً شديدًا من إجراءات بيع قطع الأراضي داخل المقبرة بأسعار باهظة، مع عدم وجود رخصة رسمية من لعمليات البيع والشراء.وفي هذا السياق، خاطب مكتب تحقيقات النزاهة في للتحقيق في شبهات هدر المال العام المرتبطة بالمشروع.التحركات المستقبليةوطالب النائب ، محافظ النجف ورئيس مجلس المحافظة "بإلغاء الإجازة الاستثمارية وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة"، مؤكدًا أن "الإدارة المباشرة للمقبرة يمكن أن تسهم في تعزيز إيرادات الحكومة المحلية بمبالغ كبيرة سنويًا".وتسلط قضية مقبرة النجف النموذجية الضوء على تحديات الفساد الإداري والمالي في المشاريع الاستثمارية، وتبرز أهمية الرقابة والمساءلة لضمان حماية المال العام وحقوق المواطنين.