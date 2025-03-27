في واسط.. اعتقال سائق دليفري تأخر بإيصال الفطور

وقال المصدر في حديث لـ ، "تشاجر أحد المواطنين مع سائق دليفري بعد تأخره في توصيل طلب الفطور، ونتيجة لذلك أصاب الاستياء المواطن الذي قام بإبلاغ الشرطة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية اعتقلت السائق فورًا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.