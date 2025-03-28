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مقبرة النجف النموذجية.. سرقة قرن اخرى امام أنظار الجميع
محليات
2025-03-28 | 06:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,131 شوهد
السومرية نيوز ـ محليات
يعود ملف استثمار مقبرة
النجف
النموذجية إلى الواجهة بين فترة وأخرى، في ظل مطالبات المواطنين ببيان موقف الشركة المنفذة والمسؤولة عن تشييد المقبرة (شركة أديم الأرض للمقاولات) بشأن مصير قبور ذويهم بعد انتهاء مدة الاستثمار.
لم تُكشف بعد خفايا الظروف الغامضة التي وقع فيها العقد، مع تورط مسؤولين من
محافظة
النجف
في تسهيل منح عقد الاستثمار إلى الشركة المنفذة مقابل أموال طائلة، بحسب مصادر مطلعة على الملف، وسط مطالبات مستمرة من الأهالي والمواطنين الذين اشتروا مقابر مصغرة من الشركة، بضرورة تدخل
هيئة النزاهة
والادعاء العام لكشف خيوط فساد مقبرة
النجف
النموذجية.
*الجهات المتورطة
الى ذلك، يكشف مصدر مطلع، عن خفايا وخروقات عقد استثمار مقبرة النجف النموذجية، مؤكدا، هروب صاحب مقبرة النجف النموذجية بعد بيع ارض الدولة.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه "بحسب العقد فان مساحة المقبرة هي 600 دونم مخدوم من كامل الأرض"، لافتا الى ان "باقي مساحة الارض فيجب تشكيل لجنة من
وزارة المالية
لتحديد سعر الدونم الواحد وتدفع مبالغه الى الوزارة، باعتبارها الجهة المالكة للأرض".
وتابع، ان "المتورطين بملف استثمار مقبرة النجف النموذجية هم مسؤولين من المحافظة"، مؤكدا "هروب صاحب مقبرة النجف النموذجية بعد بيع ارض الدولة".
واشار الى انه "لا يوجد موافقات رسمية للشركة المسؤولة عن استثمار المقبرة من
محافظة النجف
الاشرف".
*مخالفات كارثية
وفي غضون ذلك، شخصت لجنة الاستثمار النيابية، عدة مخالفات في مشروع المقبرة النموذجية بمحافظة النجف
الاشرف
.
وقالت عضو اللجنة
سوزان
منصور
، في حديث لوسائل إعلام بينها
السومرية
، إن "هناك علامات استفاهم ومخالفات كثيرة عن المقبرة"، مضيفة "سنصدر توصيات وتقرير عن هذه المقبرة".
وتابعت: "نحن فريق عمل مشكل من لجنة الاستثمار النيابية للتحقيق بملف مقبرة النجف النموذجية"، مستدركة: "العراقي مغلوب على امره حياً وميتاً".
*صفقات فساد!
من جانبه، يكشف كشف عضو
لجنة النزاهة
النيابية،
هادي السلامي
، عن "وجود فساد
مالي
وإداري في مشروع المقبرة"، مشيرًا إلى "تورط جهات حكومية متعددة، بما في ذلك إدارة المحافظة السابقة، البلدية، التخطيط العمراني، وهيئة استثمار النجف الأشرف".
وأشار السلامي إلى أن "بيع أراضي
وزارة المالية
بدون وجه حق أدى إلى هدر المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة".
*موقف القضاء
وخاطب
مجلس
القضاء الأعلى
، في وقت سابق مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة النجف، للتحقيق في شبهات "هدر للمال العام" في مشروع "مقبرة الجديدة".
وفي 25 تشرين الثاني 2021، أصدر
مجلس القضاء
الاعلى، مذكرات قبض بحق صاحب شركة مقاولات "اديم الارض" "مؤيد ناظم
عبد الحسين
الجبوري" نظرا لوجود شبهات فساد في مقبرة النجف النموذجية.
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