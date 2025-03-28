مقبرة النجف النموذجية.. سرقة قرن اخرى امام أنظار الجميع

لم تُكشف بعد خفايا الظروف الغامضة التي وقع فيها العقد، مع تورط مسؤولين من في تسهيل منح عقد الاستثمار إلى الشركة المنفذة مقابل أموال طائلة، بحسب مصادر مطلعة على الملف، وسط مطالبات مستمرة من الأهالي والمواطنين الذين اشتروا مقابر مصغرة من الشركة، بضرورة تدخل والادعاء العام لكشف خيوط فساد مقبرة النموذجية.*الجهات المتورطةالى ذلك، يكشف مصدر مطلع، عن خفايا وخروقات عقد استثمار مقبرة النجف النموذجية، مؤكدا، هروب صاحب مقبرة النجف النموذجية بعد بيع ارض الدولة.وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه "بحسب العقد فان مساحة المقبرة هي 600 دونم مخدوم من كامل الأرض"، لافتا الى ان "باقي مساحة الارض فيجب تشكيل لجنة من لتحديد سعر الدونم الواحد وتدفع مبالغه الى الوزارة، باعتبارها الجهة المالكة للأرض".وتابع، ان "المتورطين بملف استثمار مقبرة النجف النموذجية هم مسؤولين من المحافظة"، مؤكدا "هروب صاحب مقبرة النجف النموذجية بعد بيع ارض الدولة".واشار الى انه "لا يوجد موافقات رسمية للشركة المسؤولة عن استثمار المقبرة من الاشرف".*مخالفات كارثيةوفي غضون ذلك، شخصت لجنة الاستثمار النيابية، عدة مخالفات في مشروع المقبرة النموذجية بمحافظة النجف .وقالت عضو اللجنة ، في حديث لوسائل إعلام بينها ، إن "هناك علامات استفاهم ومخالفات كثيرة عن المقبرة"، مضيفة "سنصدر توصيات وتقرير عن هذه المقبرة".وتابعت: "نحن فريق عمل مشكل من لجنة الاستثمار النيابية للتحقيق بملف مقبرة النجف النموذجية"، مستدركة: "العراقي مغلوب على امره حياً وميتاً".*صفقات فساد!من جانبه، يكشف كشف عضو النيابية، ، عن "وجود فساد وإداري في مشروع المقبرة"، مشيرًا إلى "تورط جهات حكومية متعددة، بما في ذلك إدارة المحافظة السابقة، البلدية، التخطيط العمراني، وهيئة استثمار النجف الأشرف".وأشار السلامي إلى أن "بيع أراضي بدون وجه حق أدى إلى هدر المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة".*موقف القضاءوخاطب ، في وقت سابق مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة النجف، للتحقيق في شبهات "هدر للمال العام" في مشروع "مقبرة الجديدة".وفي 25 تشرين الثاني 2021، أصدر الاعلى، مذكرات قبض بحق صاحب شركة مقاولات "اديم الارض" "مؤيد ناظم الجبوري" نظرا لوجود شبهات فساد في مقبرة النجف النموذجية.