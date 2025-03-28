بعد ما اثارته السومرية نيوز عبر وثائق وادلة.. النزاهة النيابية تقرر التحقيق بفساد مقبرة النجف النموذجية

وقال رئيس اللجنة لـ ، ان "لجنة النزاهة النيابية ستباشر بعد عطلة عيد بالتحقيق في الفساد الذي طال مقبرة النموذجية".واضاف ان "هناك ملفات وصلت الى اللجنة بشان مقبرة النموذجية".وكشفت مصادر مطلعة أن مساحة الأرض المعنية تبلغ 6300 دونم، منها 600 دونم مخدومة يجب أن تستلمها البلدية وفق العقد الموقع مع والمستثمر. أما المساحة المتبقية 5700 دونم، فمن المفترض أن تعود ملكيتها إلى .وبحسب التقديرات، فإن تقسيم هذه المساحة إلى قطع بمساحة 25 مترًا مربعًا يكشف حجم الهدر، حيث أن سعر القطعة الواحدة يقدر بـ مليونين دينار، مما يعكس خسائر مالية كبيرة في عمليات البيع.جاء ذلك بعدما أثارت ملف المقبرة الذي تحوم حوله شبهات فساد.وكشف مصدر مطلع لـ نيوز، عن خفايا وخروقات عقد استثمار مقبرة النجف النموذجية، مؤكدا، هروب صاحب مقبرة النجف النموذجية بعد بيع ارض الدولة.وقال المصدر إن "تحديد سعر الدونم الواحد من باقي مساحة الارض تتم عبر لجنة تشكلها وتدفع مبالغه الى الوزارة، باعتبارها الجهة المالكة للأرض".وتابع، ان "المتورطين بملف استثمار مقبرة النجف النموذجية هم مسؤولين من المحافظة"، مؤكدا "هروب صاحب مقبرة النجف النموذجية بعد بيع ارض الدولة".واشار الى انه "لا يوجد موافقات رسمية للشركة المسؤولة عن استثمار المقبرة من محافظة النجف".وفي غضون ذلك، شخصت ، عدة مخالفات في مشروع المقبرة النموذجية بمحافظة النجف.وقالت عضو اللجنة إن "هناك علامات استفاهم ومخالفات كثيرة عن المقبرة"، مضيفة "سنصدر توصيات وتقرير عن هذه المقبرة".وتابعت: "نحن فريق عمل مشكل من للتحقيق بملف مقبرة النجف النموذجية"، مستدركة: "العراقي مغلوب على امره حياً وميتاً".من جانبه، يكشف كشف عضو النيابية، عن "وجود فساد مالي وإداري في مشروع المقبرة"، مشيرًا إلى "تورط جهات حكومية متعددة، بما في ذلك إدارة المحافظة السابقة، البلدية، التخطيط العمراني، وهيئة استثمار النجف الأشرف".وأشار السلامي إلى أن "بيع أراض وزارة المالية بدون وجه حق أدى إلى هدر المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة".