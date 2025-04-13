في الكوت.. العثور على جثة سائق "تكتك"

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "تم العثور على جثة سائق عجلة تكتك في منطقة الموقع العسكري في مدينة ".وأضاف المصدر "جار التحقيق في الامر من قبل الجهات الامنية المختصة"، مشيرا الى "الانباء الاولية تشير الى انتحاره".