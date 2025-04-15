بارزاني يطلق دعوة بشأن "مصير ومستقبل" الإيزيديين

- سياسي

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، اليوم الثلاثاء، إلى "تمكين" الإيزيديين من تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وهنأ في بيان اطلعت عليه ، "الإيزيديين في والعالم، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية، متمنياً لهم السعادة والسلام".

وقال إنه "في هذه المناسبة، آمل بإنهاء كل أشكال المعاناة والتهجير والمآسي التي تعرض لها الإيزيديون على يد الإرهابيين وأعداء شعبنا، وأن يتمكن الأخوات والإخوة الإيزيديون من العودة إلى ديارهم ومناطقهم بحرية وكرامة".

وأكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني على "تعاون الجميع لتمكين الكورد الإيزيديين من تقرير مصيرهم ورسم المستقبل بأنفسهم، إلى جانب حماية حقوقهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ومداواة جراحهم".