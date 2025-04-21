محافظ واسط يعلن استجابة الحكومة المركزية لمطالب الفلاحين

وقال المياحي في بيان ورد لـ ، "بعد التواصل مع والذي يبلغ سلامهُ ومحبتهِ لكم، وقد حصلت موافقته على معالجة استلام المحصول خارج الخطة وتوحيد السعر المقرر كما هو في كل عام".وأضاف المحافظ، "سيصدر قرار من قريبا بذلك، أدعوكم للعودة لمنازلكم فقد وصل صوتكم ومطالبكم الحقة".وتظاهر المئات من الفلاحين المحتجين اليوم الاثنين (21 نيسان 2025) أمام حقل الأحدب النفطي غرب مدينة ، احتجاجا على تعرض تظاهرتهم يوم أمس الى اعتداءات من قبل قوات مكافحة الشغب.