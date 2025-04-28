حملة الشهادات يجددون التظاهر احتجاجا على عدم فتح منظومة "الكودات" (صور)

وقال مراسل ، إن أصحاب الشهادات العليا والأوائل جددوا التظاهر اليوم أمام في منطقة وسط العاصمة .وأضاف المراسل، المتظاهرين اكدوا ان احتجاجهم جاء على خلفية عدم فتح منظومة الكودات الخاصة بالوجبة الثالثة، مبينا ان المتظاهرين طالبوا بالإيعاز الى مجلس الخدمة وفتح منظومة الكودات.وتابع المراسل، أن المحتجين هددوا بالتظاهر تزامنا مع في حال تسويف مطالبهم.