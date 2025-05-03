بالصور.. السيد الصدر يشارك بمراسم زيارة والده الشهيد الصدر ونجليه

وذكر للتيار الشيعي، في بيان ورد لـ ، أن " قام بأداء مراسم زيارة والده الشهيد والنجلين الطاهرين (قدس) ".‏وأشار الى ان "هذه الزيارة تتزامن مع ايام العزاء التي تشهدها مدينة وباقي محافظات البلاد بمناسبة حلول الذكرى السنوية ال 27 لاستشهاد السيد ونجليه (قدس) ".ادناه الصور: