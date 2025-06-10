بالفيديو.. حريق كبير قرب سوق هرج

وقال مراسل ، ان "حريقا كبيرا اندلع قرب سوق هرج التجاري في ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث لاخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاعه".