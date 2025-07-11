في العراق.. زخات مطر بتموز وحرارة تصل لنصف درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".وأضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا الى غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية والاقسام الشرقية من ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وذكرت ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية مع تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا عائم في مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية ويكون صحوا في المنطقة الوسطى والجنوبية مع تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية وانخفاض في درجات الحرارة شمالا ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".