طقس الأسبوع الحالي.. جميع المحافظات تغادر الدرجة الخمسينية

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نشرت للأنواء الجوية، اليوم الأحد، جدولا بدرجات الحرارة المتوقعة من اليوم ولغاية الخميس المقبل، فيما أكدت مع مغادرة جميع المحافظات درجات الحرارة الخمسينية.



وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس الأسبوع الحالي من الاحد الى الخميس سيكون صحوا وصيفيا حارا وتظهر بعض السحب في ، فيما ستكون الرياح غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/ ساعة تنشط نهارا الى (30-40) كم/ ساعة في بعض الأماكن من المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد الغبار، كما ستكون الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".