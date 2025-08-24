مياه الإسالة في البصرة.. قابلة للاشتعال (فيديو)

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر صنبورا مفتوحا من الماء في أحد منازل وقام صاحب الدار بإشعال (قداحة) بالقرب من الماء السائل والمفاجأة أن النار انتشرت مع الماء واستمرت بالاشتعال، مؤكدا وجود غازات مصاحبة للماء قابلة للاشتعال بشدة.ولاقى الفيديو رواجا واسعا على منصات ، وسط حالة من الذهول والدهشة من رداءة المياه الواصلة الى المنازل وخطرها على المواطنين في حال استهلاكها بشكل مباشر.