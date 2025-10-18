رئيس الوزراء يعلن اعتماد 4 آذار يوما وطنيا لريادة الأعمال

وبحسب بيان لمكتب ، قال في كلمة له، "نعلن عن اعتماد يوم الرابع من آذار، يوماً وطنياً للاحتفاء بريادة الأعمال، ولترسيخ مفهوم مبادرة ( ريادة )، في إطار مؤسسي يجري اعتماده في منهج الدولة لدعم القطاع الخاص، والفرص التي تخلقها تطبيقات المبادرة لشبابنا، ونثمن جهود القائمين عليها، والجهات التي أسهمت في انجاحها".وأشاد رئيس بـ"الدور الذي يؤديه الشباب بتوظيف طموحهم لخلق الفرص وصنع الأمل برؤية مستقبلية واقعية لمواجهة التحديات"، مبيناً أن "أساس نجاح هذه المبادرة هو التعاون مع القطاع الخاص لأن هذه المشاريع الصغيرة من المؤمل لها أن ترتقي الى مشاريع كبيرة، وذات جدوى أوسع".واكد السوداني، أن "(ريادة) هي خطوة إصلاحية اقتصادية مهمة، ضمن خطوات البرنامج الحكومي، ونقطة تحوّل نحو دعم القطاع الخاص واستثمار الإمكانيات الهائلة لدى الشباب، خصوصاً أن المبادرة، خلال عُمرها القصير، استقطبت أكثر من نصف مليون شاب وشابّة، وأن نسبة الإناث من المتقدمين بلغت بحدود 27%"، مبيناً أن "هذا العدد الكبير من الشباب هو مؤشر على النجاح، وأن النتائج كانت مثمرة، وهو دليل على حجم المسؤولية التي تتحملها في تلبية تطلعات هؤلاء الشباب وتوجهاتهم".