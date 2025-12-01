التعليم تعلن نتائج القبول المباشر ضمن التعليم الجامعي الحكومي الخاص

– محليات



أعلنت ، اليوم الاثنين، نتائج قبول الطلبة ضمن قناة المباشر (التعليم الجامعي الحكومي الخاص) للسنة الدراسية 2026/2025، مبينة ان النتائج تتضمن قبول (1757) طالباً.





ووفقا لبيان الوزارة، بإمكان الطالب معرفة نتيجة عبر بوابتها (https://dirasat.mohesr.gov.iq) من خلال رابط مركز التحميل، كما دعت الطلبة المقبولين إلى الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات.

ووفقا لبيان الوزارة، بإمكان الطالب معرفة نتيجة عبر بوابتها (https://dirasat.mohesr.gov.iq) من خلال رابط مركز التحميل، كما دعت الطلبة المقبولين إلى الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات.