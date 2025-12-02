الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548858-639002974103029210.jpg
إخماد حريق أسفل الجسر المعلق في بغداد
محليات
2025-12-02 | 13:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
143 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإخماد حريق أسفل الجسر المعلق
وسط بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إنه "تم اخماد حادث حريق بسيط اندلع بمساحة منّ الحشائش اسفل الجسر المعلق ضمن شارع ابو نؤاس".
وأضاف المصدر أن "حادث الحريق لم يسفر عن اصابات تذكر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
