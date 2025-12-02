إخماد حريق أسفل الجسر المعلق في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإخماد حريق أسفل الجسر المعلق .

​​

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "تم اخماد حادث حريق بسيط اندلع بمساحة منّ الحشائش اسفل الجسر المعلق ضمن شارع ابو نؤاس".

وأضاف المصدر أن "حادث الحريق لم يسفر عن اصابات تذكر".