التلميذات يتباكين.. سقف مدرسة ينهار خلال الدرس في البصرة

شهدت مدرسة الفاطميات الابتدائية للبنات في منطقة أبو صخير بمحافظة ، اليوم الثلاثاء، حالة من الذعر والهلع بين التلميذات، بعد سقوط جزء من سقف إحدى الصفوف الدراسية أثناء الدوام الرسمي.

وأظهر مقطع مصور من داخل المدرسة، انتشار الخوف بين التلميذات اللواتي بدأن بالصراخ والبكاء.



وسارع الكادر التدريسي في المدرسة، إلى إخلاء الصف ونقل الطالبات إلى مكان آمن داخل المدرسة بعد انهيار السقف.