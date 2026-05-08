مرصد عراقي: المنهاج الحكومي يعيد الذاكرة لعام 2020

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، ان "العديد من فقرات المنهاج الحكومي الاقتصادي مستوحاة بصورة مباشرة مع مضامين الورقة البيضاء التي طرحت بزمن الاسبق "، موضحاً أن "التشابه لا يقتصر على العناوين العامة، بل يشمل مصطلحات ومحاور متقاربة مثل: التحول الرقمي، التوقيع الإلكتروني، دعم القطاع الخاص، إصلاح القطاع المصرفي، والشبكات الذكية".وأضاف أن "المنهاج الحكومي لم يقدم آليات واضحة لمعالجة الاقتصاد الريعي أو تقليص الترهل الوظيفي الذي يشكل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة، كما لم يتناول بشكل تفصيلي أدوات معالجة العجز المالي أو كيفية مواجهة الصدمات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط وتراجع الصادرات".