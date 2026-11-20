شهدت منطقة المطيحة ، اليوم، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الأهالي رفضاً لإجراءات إزالة منازلهم ومحالهم المتعارضة مع مشروع البنى التحتية.





وأكد المحتجون رفضهم لعمليات الإزالة، فيما أقدم عدد منهم على قطع الطريق وإحراق الإطارات، ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب لفض الاحتجاجات.



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