كسوف حلقي مع انتقال القمر... وثمارٌ ناضجة بانتظار الابراج المائية!

بالنّسبة لأبرز الاحداث الفلكية لهذا الاسبوع، فهي تتكلّل بالحدث الابرز، وهو دخول القمر الجديد في برج الذي يترافق مع كسوف حلقي للشمس، حاملًا معه بدايات على الاصعدة كافّة.ومع وجود كوكب في المائي، تنتقل الاجواء العاطفية والعائلية لكل من مواليد السرطان، العقرب، الحوت، والجدي فيحظون بجاذبية استثنائية. كما يُوفّر لهم كوكب الحبّ وضعًا جيّدًا ومناخًا مناسبًا لإنشاء شتّى أنواع اللّقاءات والمصالحات والحبّ.أمّا وجود عطارد في إلى جانب الشمس، يُبشّر بأجواء إيجابيّة متعلّقة بالامور المالية، العملية والسفر. وتنصح عقيقي مواليد الجوزاء، الميزان، الدلو، والقوس بالاستفادة من هذه المرحلة المهمّة والمليئة بالوعود والمناسبات والمهنية. كما تنصحُهم بتوسيع اتصالاتتهم والاهتمام بمشاريع بغية التّألق والنّجاح.بالنسبة إلى حركة القمر، تُشير عقيقي إلى أنّه في بداية الاسبوع سيدخل القمر إلى برج الناري حاملًا معه المزيد من التقدم في العلاقات الشخصية والمهنية لكلّ مواليد الحمل، الاسد، والقوس. أمّا نهاري الاحد والاثنين، فسيتواجد القمر في فيُختم بطريقة ناشطة تحمل الكثير من الحظوظ لمواليد الثور، والجدي.وفيما يخصّ مواليد الابراج الهوائية فالاستقرارا والتجاوب في انتظارهم وتحديدًا بين منتصف يوم وحتّى يوم الخميس، وذلك تزامنًا مع الكسوف الحلقي نتيجة انتقال القمر الجديد إلى . من جهة أخرى، تُطمئن عقيقي مواليد الابراج المائية بأنّ ثمار مساعيهم ستُقطف مع انتقال القمر إلى يوم .حركة الكواكب ستكون على الشكل التالي:- الشمس وعطارد في- في- المشتري في الجوزاء- زحل ونبتون في الحوت- في السرطان- أورانوس في برج الثور- بلوتون في