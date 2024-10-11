تخضع لها أعظم الدول... تعرفوا على درجات الأعصاير وقوتها!

وبهذا التصنيف الجديد، تعتبر الولايات الإعصار الذي وصلت سرعة رياحه حتى الآن إلى 260 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لمقياس "سفير سمبسون"، بأنه "ذو ضرر كارثي".تبدأ تصنيفات الأعاصير من الدرجة الثالثة وما فوق، بـ"الكبيرة" بسبب حجم الضرر المتوقع واحتمالية فقدان الأرواح. في المقابل، تُصنف العواصف من الدرجة الأولى والثانية بأنها خطيرة أيضاً، لكنها تتطلب تدابير وقائية بدرجة أقل.فيما يلي درجات الأعاصير الخمسة، وسرعة كل منها بحسب مقياس "سفير سمبسون":-الدرجة الأولى:السرعة بين 119 إلى 153 كيلومتر في .يوصف الإعصار باحتوائه على رياح خطيرة جدا، تتسبب ببعض الضرر.يتسبب الإعصار ضمن هذه الدرجة، في إحداث ضرر للأشجار، وأسطح المنازل، وتلف في خطوط الكهرباء.- الدرجة الثانية:السرعة بين 154 إلى 177 كيلومتر في .يوصف بأنه رياح شديدة الخطورة، وتتسبب في أضرار جسيمة.يتسبب في أضرار بنفس تأثير الدرجة الأولى، مع إمكانية اقتلاع الأشجار، وانقطاع بدرجة أكبر في الكهرباء.-الدرجة الثالثة:السرعة بين 178 إلى 208 كيلومتر في .يوصف بأنه يتسبب في ضرر مدمر.يتسبب بأضرار واسعة النطاق في أسقف المنازل، وإسقاط الأشجار واقتلاعها، وانقطاع التيار الكهربائي، والمياه.-الدرجة الرابعة:السرعة بين 209 إلى 251 كيلومتر في .يوصف بأنه يتسبب في ضرر كارثي.ضرر شديد يصيب أسطح المنازل وجدرانها الخارجية، ويتسبب في اقتلاع الأشجار، وانقطاع المياه والكهرباء، وإسقاط أعمدة الكهرباء في الشارع.-الدرجة الخامسة:هو الذي يندرج ميلتون تحته، وتبدأ سرعته من 252 كيلومتر في إلى ما هو أعلى.يوصف أيضا بأنه يتسبب في ضرر كارثي، وبدرجة أعلى من الدرجة الرابعة.يتسبب في تدمير المنازل بنسبة عالية، بالإضافة إلى انهيار الجدران، وسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء، وانقطاع الكهرباء والمياه.ويعتبر إعصار عيد العمال لعام 1935، هو أول إعصار من الفئة الخامسة على الإطلاق يضرب سواحل الولايات الأميركية.