بعد سن الـ40.. لماذا يستغرق جسمك وقتا أطول للتعافي؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
03:00 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن غزة: نود أن نرى وقفا لإطلاق النار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-503614-638648609317261975.jpg
بعد سن الـ40.. لماذا يستغرق جسمك وقتا أطول للتعافي؟
منوعات
2024-10-18 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
605 مشاهدة
مع التقدم في العمر، يصبح التعافي من الإصابات أو قلة النوم أكثر صعوبة، وهو ما يرجعه العلماء إلى انخفاض "المرونة البيولوجية"، أي قدرة الجسم على التكيف مع التحديات
الصحية
.
وهذه المرونة تبدأ بالتراجع مع العمر، مدفوعة بمجموعة من العوامل مثل ضغوط الحياة، العمل، وتغيرات الهرمونات خاصة مع انقطاع الطمث.
وأظهرت الأبحاث أن الشيخوخة ليست عملية خطية، بل تحدث على مراحل مفاجئة، ودراسة من
جامعة
ستانفورد كشفت عن موجتين رئيسيتين من التغيرات الحيوية في الجسم، الأولى في سن 44 والثانية في سن 60، ورغم أن هذه الدراسة كانت محدودة، إلا أن العديد من الأطباء يلاحظون تغيرات مشابهة لدى مرضاهم في
منتصف
العمر.
وفي هذه المرحلة، يعاني الأشخاص من مشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، حتى مع اتباعهم نفس العادات الغذائية والنمط الصحي.
كما يقول الدكتور
بنيامين
ميسيك، أن المرضى غالبًا ما يتساءلون عن أسباب هذه التحولات المفاجئة في أجسامهم.
والتغيرات المرتبطة بالعمر تشمل أيضًا فقدان العضلات، حيث يخسر الجسم ما بين 3% إلى 8% من كتلة العضلات مع كل عقد بعد الثلاثين؛ ما يزيد من خطر السقوط والإصابات.
وهذه التغيرات تساهم في الشعور بالتعب والإرهاق السريع، وهو ما أبلغت عنه كريستينا جولدبينت، التي عانت من سلسلة من المشاكل
الصحية
بعد دخولها سن الأربعين، ووصفت هذه المرحلة بـ"الانهيار".
مع التقدم في العمر، تقل مرونة الجسم ويصبح التعافي أكثر صعوبة؛ ما يستدعي الانتباه إلى التغيرات
الصحية
التي تحدث في
منتصف
العمر.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
خلاف عائلي يؤدي الى مقتل شخص واصابة اخر اثناء عودتهما من العمرة في الانبار
06:26 | 2024-09-28
أيمن حسين يبدأ رحلة التعافي ويخفض مستويات الإحباط لدى كاساس
06:56 | 2024-09-24
هيئة الحج والعمرة تعلن نقل الزائرين من سامراء لكافة المحافظات مجاناً
13:46 | 2024-09-11
متى يحتاج الطفل إلى الفيتامينات وما العمر المناسب لتناولها؟
10:50 | 2024-09-10
العمر
التعافي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار صباح اليوم الخميس
اقتصاد
34.1%
03:34 | 2024-10-17
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار صباح اليوم الخميس
03:34 | 2024-10-17
هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟
رياضة
33.4%
03:50 | 2024-10-17
هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟
03:50 | 2024-10-17
تفاصيل جديدة تخص اغتيال السنوار
الساحة الفلسطينية
16.51%
13:28 | 2024-10-17
تفاصيل جديدة تخص اغتيال السنوار
13:28 | 2024-10-17
غرامة مالية بحق "زينب بنت الديوانية" بتهمة المحتوى الهابط
محليات
16%
04:52 | 2024-10-17
غرامة مالية بحق "زينب بنت الديوانية" بتهمة المحتوى الهابط
04:52 | 2024-10-17
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
اخترنا لك
قد يكون مميتا.. تقرير جديد يحذر من مسحوق الكافيين القوي
12:25 | 2024-10-18
كيف تتعامل مع صوت طفلك المرتفع.. خطوات تفرق بين الدلال والمرض
11:52 | 2024-10-18
تعرّفوا على مظلّة "الدرونبريلا" الخارجة عن المألوف!
05:17 | 2024-10-18
"البلوك" يتغير في "إكس"
04:51 | 2024-10-18
تعرف على أحدث طرق اختراق الجوال والحاسوب
04:38 | 2024-10-18
اليوتيوب يحمي مستخدميه من محتوى الذكاء الاصطناعي.. كيف؟
04:21 | 2024-10-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.