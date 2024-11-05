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دمّر هاتفك القديم حالا ولا تفكر أبدا في بيعه

تكنولوجيا

2024-11-05 | 06:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دمّر هاتفك القديم حالا ولا تفكر أبدا في بيعه
5,203 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
مسح البيانات على هاتفك هو خطوة أولى جيدة، إلا أنه ليس طريقة أكيدة لحماية معلوماتك.

ويعتقد بعض الأشخاص أن سرقة الهوية لن تحدث لهم أبدًا، أو أنه حتى إذا تمكن أحد المتسللين من اختراق معلوماتهم، فلن يجد أي شيء خطير للغاية لسرقته.
 
ومع خيارات الهاتف المحمول الموسعة التي أثرت بشدة على الثقافة بطرق لا حصر لها، أصبح الجميع تقريبًا يمتلك هاتفًا محمولًا.
 
علاوة على ذلك، من الشائع الحصول على هاتف محمول جديد كل عامين أو نحو ذلك، خاصةً إذا ظهر طراز أحدث وأفضل.
 
ومع ذلك، هنالك أمر ربما لا يفكر فيه الكثيرون عند الحصول على هاتف جديد هو مدى إمكانية تعرضهم للهجمات السيبرانية وسرقة الهوية على هاتفهم القديم.
 
لذلك، سنلقي نظرة على كيفية تعرض بياناتك للخطر من خلال هواتفك القديمة، بالإضافة إلى أفضل الطرق لتدمير هاتفك عند اللزوم.
 
 
 
هاتفك القديم مكشوف
 
حتى إذا كان لديك هاتف جديد تمامًا وقمت بنقل جميع معلوماتك إليه، فما زال من الممكن أن يحصل المتسللون على بيانات من هاتفك القديم.
 
فإذا فقدت هاتفك في العمل، أو أعطيته لصديق، أو سلمته إلى برنامج إعادة تدوير، فقد تكون ضحية لسرقة الهوية.
 
ودون خطة لتدمير هاتفك عند الانتهاء منه، سيكون عليك دائمًا القلق من تعرض معلوماتك للاختراق في مرحلة ما.
 
كما أن هناك الكثير من البيانات التي تظل على هاتفك حتى بعد أن تعتقد أنك قمت بمسحها.
 
ويمكن أن تؤدي هذه البيانات إلى سرقة الهوية.
 
مع العلم أن البيانات التي يمكن استردادها من هاتف تم إعادة ضبطه أو مسحه تشمل جهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المالية والصور ومقاطع الفيديو وسجل محرك البحث والرسائل النصية وهويات المستخدم.
 
ففي حين أن هواتف "آيفون"، ستتخلص من معظم هذه البيانات نهائيًا بعد إعادة الضبط، إلا أن هذا لا يعني أنه من المستحيل استعادة المعلومات، بل إنه أصعب فقط.
 
وأما عندما يتعلق الأمر بهواتف أندرويد، فسيكون من الأسهل بكثير استعادة المعلومات حتى إذا قمت بمسحها.
 
 
مسح الهاتف ليس كافيًا
 
حتى إذا قمت بمسح هاتفك بالكامل وأجريت إعادة ضبط المصنع، فما زال من الممكن للمتسللين المهرة العثور على هذه المعلومات.
 
فعندما تعيد ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع، فإن ما يتم إزالته حقًا هو المرجع إلى البيانات، وليس البيانات الفعلية نفسها.
 
وستظل البيانات على هاتفك المحمول، حتى لو كان من الصعب على الشخص العادي العثور عليها.
 
وستبقى البيانات هناك حتى يتم استبدالها بشيء آخر.
 
لذلك، ما لم يتم ملء الهاتف مرة أخرى ببيانات عشوائية غير مهمة لتحل محل البيانات الأصلية، فلن يتم مسحه حقًا.
 
تدمير الهاتف
 
من أجل الحفاظ على بياناتك ومعلوماتك بأمان قدر الإمكان، فإن أفضل حل هو تدمير هاتفك.
 
ومع ذلك، قبل أن تدمر هاتفك المحمول القديم، قم بتشفير التخزين من الإعدادات.
 
وسيضمن هذا عدم إمكانية استرداد بياناتك، حتى إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى هاتفك القديم.
 
وبعد ذلك اسحب بطاقة SIM، وكذلك أي بطاقات ذاكرة وقم بتدميرها فعليًا أيضًا، وقم بتهيئة هاتفك للتدمير، ومحو كل المحتوى والإعدادات وتأكد من إنهاء أي حسابات غير مستخدمة مرتبطة بهاتفك القديم.
 
كذلك من المهم إزالة البطارية إذا كان ذلك ممكنًا.
 
والآن، يمكنك تدمير هاتفك القديم بأي طريقة تريدها، وعلى سبيل المثال استخدم مطرقة لضربه ليتحول إلى قطع، أو ألقه في النار.
 
وتذكر أنه لا يجب تحطيم الشاشة وهيكل الهاتف فقط، بل يجب تدمير اللوحة الأم وكل الأجزاء الداخلية.
 
إن الحرص في القيام بهذه العملية يمكن أن يوفر عليك الكثير من المتاعب المحتملة في المستقبل.
 
وتخصيص الوقت للقيام بذلك بشكل صحيح يمكن أن يحمي بياناتك.

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