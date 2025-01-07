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قرار جديد من غوغل بلي.. هل تحتاج إلى هاتف جديد في عام 2025؟

منوعات

2025-01-07 | 02:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قرار جديد من غوغل بلي.. هل تحتاج إلى هاتف جديد في عام 2025؟
292 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
تعمل "غوغل" على الحد من التحميل الجانبي للتطبيقات، ما يعني أن المستخدم قد يجد بعض أهم التطبيقات التي يستخدمها كل يوم تتوقف عن العمل.

وتأتي خطوة "غوغل" بعد فترة وجيزة من استبعاد التطبيقات ذات الجودة المنخفضة على متجر "Play"، وهو ما يضيق الفجوة بين "أندرويد" و"آيفون" هذا العام، على الأقل فيما يتعلق بأمن وخصوصية مليارات المستخدمين.
 
خيارات أمان جديدة
 
 
وبينما لا يزال ما يصل إلى 750 مليون هاتف يعمل بإصدارات قديمة من نظام "أندرويد"، سيكون "أندرويد 15" الجديد متاحًا على الأجهزة التي يعود عمرها إلى 3 أو 4 سنوات.
 
وسيفتح ذلك الأمر خيارات أمان جديدة، على الرغم من أن التحديثات الرئيسة، بما في ذلك اكتشاف التهديدات المباشرة، ستقتصر على الأجهزة الأحدث، كما سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي على الجهاز للإشارة إلى التهديدات في الوقت الفعلي.
 
تطبيقات ستتوقف
 
وأكدت "غوغل" أن التطبيقات التي تحتاج إلى أمان أعلى مثل تطبيقات الخدمات المصرفية والمالية وتطبيقات المؤسسات وتحويل الأموال قد تتوقف عن العمل على هاتفك إذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد 12 أو إصدارًا أقدم.
 
الأمر الذي قد يدفع جميع المستخدمين البالغ عددهم 750 مليونًا الذين يستخدمون إصدارات قديمة من نظام التشغيل "أندرويد" إلى الترقية.
 
ويأتي ذلك رغم أن "غوغل" أبلغت المطورين أن تطبيقاتهم يمكن أن تستجيب بشكل مختلف على الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد 12" والإصدارات الأقدم، مقارنة بالأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد 13" والإصدارات الأحدث.
 
وفي حين بدأت هذه التحديثات بالفعل في الظهور، إلا أنها ستطبق عالميًا اعتبارًا من أيار المُقبل.

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