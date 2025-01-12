قبل بدء المنافسة.. أبل تتراجع عن سباق الهواتف القابلة للطي

نيوز – منوعات

تتميز سلسلة هواتف آيفون 16 من شركة أبل بمجموعة من الميزات الجديدة، مثل الكاميرات المحسنة والتكامل العميق مع "Apple Intelligence"، لكن الهاتف القابل للطي الذي ترددت حوله الشائعات لم يظهر بعد.

وبينما معظم شركات تصنيع هواتف أندرويد، مثل سامسونغ، وغوغل، وموتورولا، وون بلس، وشاومي، وهونور، أجهزة قابلة للطي منذ سنوات، يبدو أن أبل تواجه تحديات تقنية أو استراتيجية تؤخر دخولها إلى هذه .

ووفقا لموقع "CNET" التقني، فإن تأخر أبل في إطلاق هاتفها القابل للطي قد يجعلها تخسر عملاء محتملين، كما يمنح منافسين، مثل سامسونغ، فرصة لتعزيز مكانتهم كعلامة مهيمنة في هذه الفئة؛ ما قد يُصعب على أبل التأثير لاحقا عند دخولها إلى .

علاوة على ذلك، فإن المستخدمين الأوائل للأجهزة القابلة للطي قد يصبحون مرتبطين أكثر بنظام أندرويد البيئي بحلول الوقت الذي تطلق فيه أبل هاتفها القابل للطي؛ ما قد يُقلل من احتمالية انتقالهم إلى نظام iOS في المستقبل.

وتشير التقديرات إلى بيع حوالي 20 مليون جهاز قابل للطي من مختلف الشركات المصنعة حول العالم خلال عام 2023، في حين باعت أبل وحدها 26.5 مليون هاتف "iPhone 14 Pro Max" في النصف الأول من ذلك العام فقط.

وهذا يدل على أن أبل لا تعتمد على الأجهزة القابلة للطي لمواصلة نجاحها، بل تركز على تحسين منتجاتها الحالية وجعلها أكثر فائدة وقيمة في الحياة اليومية؛ ما يمنحها تفوقا تنافسيا حتى في ظل غياب هاتف قابل للطي من إنتاجها.