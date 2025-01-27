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دراسة "صادمة".. زيادة الوزن تعزز الشعور بالسعادة
منوعات
2025-01-27 | 09:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
177 مشاهدة
غالبًا ما يُعتقد أن زيادة الوزن مرتبطة بالشعور بالسلبيّة والتعاسة، ويُفترض أن الأشخاص يشعرون بالانزعاج الشديد بسببها؛ ما يؤثر سلبًا في صحتهم النفسية، بحسب صحيفة "هندوسيان تايمز"
الهندية
.
إلا أن دراسة حديثة نُشرت في
المجلة الدولية
لعلم النفس الإيجابي التطبيقي، أشارت إلى أن زيادة الوزن قد لا تؤثر بشكل ملحوظ في
الرضا
عن الحياة، بل قد تكون في بعض الحالات سببًا في تعزيز الشعور بالسعادة.
ورغم أن زيادة الوزن قد تدفع الفرد نحو السمنة، وهو ما يُعد غير صحي جسديًّا، إلا أن ذلك لا يرتبط بالضرورة بتقليص مستوى السعادة بشكل عام.
وتهدف الدراسة التي أُجريت على بيانات دراسة اللوحة التعليمية الوطنية الألمانية (NEPS)، والتي تابعت 8815 بالغًا بين عامي 2011
و2021، إلى فهم العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم ومستوى
الرضا
عن الحياة.
تم تقييم سعادة المشاركين سنويًا على مقياس من 0 إلى 10، بالإضافة إلى جمع بيانات عن الوزن والطول بناءً على تقرير ذاتي.
وجاءت النتائج مفاجِئة، حيث لم يظهر أي ارتباط سلبي بين زيادة الوزن والسعادة. بل على العكس، في بعض الحالات، أظهر الأفراد زيادة في مستويات السعادة مع زيادة مؤشر كتلة الجسم.
وتشير الدراسة إلى أن الرجال الذين ارتفع مؤشر كتلة الجسم لديهم من 22 (الذي يُعتبر في النطاق الطبيعي) إلى 30 (الذي يُصنف في خانة السمنة) أظهروا زيادة طفيفة ولكن ملحوظة في مستويات سعادتهم.
في المقابل، بقيت مستويات سعادة النساء ثابتة، حتى مع زيادة الوزن إلى ما بعد مؤشر كتلة الجسم 27.
كما سلّطت الدراسة الضوء على تأثير الحركات الإيجابية للجسم في تقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بزيادة الوزن؛ ما يساعد الأشخاص على تعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة رضاهم العام.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور بيتمان، مؤلف الدراسة، إلى أن الضغط النفسي المنخفض المرتبط بزيادة الوزن قد يسهم في تقليل الدافع لفقدان الوزن وبغض النظر عن السبب، فإن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة في إعادة النظر في الفهم العام لزيادة الوزن، وتعيد تقييم الافتراضات التقليدية التي تربط زيادة الوزن بالمعاناة النفسية والإحساس بالسلبيّة.
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