واتساب تتيح لمستخدمي أيفون تشغيل أكثر من حساب على جهاز واحد.. كيف تستخدمها؟

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تعمل على تطوير ميزة جديدة لتطبيق iOS الخاص بها والتي تتيح للمستخدمين التحكم في حسابات متعددة على جهاز واحد، وفقًا لادعاءات متتبع الميزات.

ويقال إنها تبسط إدارة الحسابات وتنفي الحاجة إلى حمل أجهزة متعددة بحسابات مختلفة أو الحصول على إصدارات موازية من لنظامiOS ، ومع دعم الحسابات المتعددة أثناء التنقل، قد يتمكن المستخدمون من التبديل بين حسابات المختلفة باستخدام خيار مستخدم بسيطة.

وفقا لمتتبع ميزات WABetaInfo، فإن عميل المراسلةMeta Platforms يطور ميزة حسابات متعددة لإصدارها في إصدار مستقبلي من التطبيق، وتم رصدها في إصدار beta 25.2.10.70 لنظام iOS ، وكما يوحي الاسم فمن المتوقع أن تمكن المستخدمين من تشغيل حسابات متعددة على نفس ، سواء كانت شخصية أو .

وتشير لقطة شاشة شاركها متتبع الميزات إلى أن هذا الخيار سيكون متاحًا في إعدادات التطبيق حيث سيتمكن المستخدمون من إضافة حسابات جديدة، على الرغم من أن التبديل بينها قد يتطلب إعادة تشغيل التطبيق.

وفي الوقت الحالي، لا يزال المستخدمون يستخدمون حسابات متعددة على نفس الجهاز ولكن مع حل بديل، عادةً ما يتم تسجيل أحدها كحساب Business، حتى لو لم يكن يمثل أي شركات.

ويشير موقع WABetaInfo إلى أن هذه الوظيفة الجديدة لا تزال في مرحلة التطوير، وقد لا يتمكن حتى المختبرون التجريبيون الذين سجلوا أنفسهم عبر برنامج TestFlight التابع لشركةApple من الوصول إليها في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتم طرحها على المزيد من مستخدمي التجريبيين لنظام iOS خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن ميزة مماثلة تم رصدها في النسخة التجريبية من تطبيق لنظام Android الإصدار 2.23.17.8 وكانت متاحة لمختبري النسخة التجريبية المسجلين عبر برنامج Google Play Beta.

ومع ذلك من المهم ملاحظة أنه في حين أن منصة المراسلة الفورية قد تعمل على العديد من الميزات الجديدة لمنصات مختلفة، إلا أن جميعها لن تصل إلى الإصدار العام.