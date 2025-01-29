5 علامات تشير إلى اختراق "كمبيوترك".. كيف تحمي نفسك؟

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هناك 5 علامات تشير إلى تعرض جهاز الكمبيوتر للاختراق، بعضها أكثر وضوحًا من غيرها مثل الأداء البطيء والقيام بأمور لم تطلبها من الجهاز.

ويتم سنويًا اختراق أكثر من 300 مليون جهاز كمبيوتر من خلال مجموعة مذهلة من الطرق، مثل هجمات التصيد الاحتيالي، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني لإقناعك بالنقر فوق رابط ضار، أو كشف المرور.

وبمجرد حصولهم على السيطرة، يمكن للمتسللين إحداث جميع أنواع الضرر، من التجسس عليك إلى سرقة التفاصيل المالية مثل أرقام بطاقات الائتمان.

وتاليًا أبرز العلامات التي تشير إلى تعرض جهاز الكمبيوتر للاختراق، والخطوات التي يجب عليك اتخاذها إذا حدث ذلك:

الأداء البطيء: من العلامات الأولى الشائعة التي تشير إلى تعرض جهاز الكمبيوتر للاختراق هو تباطؤ أدائه فجأة، بحيث قد تستغرق مواقع الويب وقتًا طويلًا للتحميل، وقد يستغرق فتح الملفات أو تحميل التطبيقات وقتًا أطول من المعتاد.

وقد يتجمد الجهاز أو يتعطل، وكل هذه علامات على أن البرامج الضارة قد تعمل في الخلفية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو أن البرامج غير المصرح بها تستهلك موارد النظام.

أشياء غير متوقعة: إذا ظهرت برامج على سطح المكتب لم تقم بتثبيتها، فهذه علامة قوية على تعرض جهاز الكمبيوتر للاختراق.

وقد ترى أيضًا عددًا كبيرًا من النوافذ المنبثقة على شاشتك، غالبًا ما تتظاهر بأنها حزمة مكافحة فيروسات تحذرك من تعرضك للاختراق وتقترح عليك النقر فوقها.

تغييرات في متصفحك: علامة أخرى على تعرض جهاز الكمبيوتر للاختراق هي تغيير إعدادات المتصفح.

فقد تبدو صفحتك الرئيسة مختلفة، أو قد تظهر أشرطة أدوات وملحقات غير مرغوب فيها، بهدف دفعك إلى النقر فوق مواقع الويب الضارة التي تحتوي على برامج خبيثة تسرق معلوماتك الشخصية.

نشاط البريد الإلكتروني: يعد اختراق البريد الإلكتروني لمستخدم الكمبيوتر الشخصي أحد أكثر الطرق شيوعًا لاختراق الكمبيوتر، حيث يستخدم المتسللون الحساب لنشر البرامج الضارة أو تنفيذ عمليات التصيد الاحتيالي.

وإذا لاحظت أنت أو جهات اتصالك رسائل بريد إلكتروني مشبوهة واردة من عنوان بريدك الإلكتروني، فهذه علامة قوية على حدوث ذلك.

تسجيل الدخول غير المصرح: قد تبدأ في تلقي تنبيهات من مزود البريد الإلكتروني أو حسابات أخرى تفيد بوجود محاولات تسجيل دخول لم تقم بها أنت.

وإذا لاحظت محاولات للوصول إلى حساباتك من أجهزة أو مواقع غير مألوفة، فمن المحتمل أن يكون المتسلل هو المسؤول عن ذلك.

أهمية التصرف السريع

إذا اكتشفت أن جهاز الكمبيوتر قد تعرض للاختراق، فستحتاج إلى التصرف بسرعة.

وأول شيء عليك فعله هو فصل جهازك عن الإنترنت لمنع المتسلل من الوصول إليه، وسوف تحتاج بعد ذلك إلى المرور بعملية طويلة ومملة إلى حد ما لتغيير كلمات المرور لكل تطبيق أو خدمة قمت بتثبيتها على جهاز الكمبيوتر .

كما يجب عليك إزالة أي محركات أقراص خارجية لمنع انتشار البرامج الضارة بشكل أكبر، والنظر في مسح القرص الصلب بعد عمل نسخة احتياطية لكل شيء.

أخيرًا، من الجيد جدًا إخطار جهات اتصالك بما حدث للتأكد من عدم وقوعهم ضحايا للمخترقين.