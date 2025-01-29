Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قصف "إسرائيلي" على بلدة في الضفة الغربية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

5 علامات تشير إلى اختراق "كمبيوترك".. كيف تحمي نفسك؟

منوعات

2025-01-29 | 12:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 علامات تشير إلى اختراق &quot;كمبيوترك&quot;.. كيف تحمي نفسك؟
282 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
هناك 5 علامات تشير إلى تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاختراق، بعضها أكثر وضوحًا من غيرها مثل الأداء البطيء والقيام بأمور لم تطلبها من الجهاز.

ويتم سنويًا اختراق أكثر من 300 مليون جهاز كمبيوتر من خلال مجموعة مذهلة من الطرق، مثل هجمات التصيد الاحتيالي، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني لإقناعك بالنقر فوق رابط ضار، أو كشف كلمة المرور.
 
وبمجرد حصولهم على السيطرة، يمكن للمتسللين إحداث جميع أنواع الضرر، من التجسس عليك إلى سرقة التفاصيل المالية مثل أرقام بطاقات الائتمان.
 
وتاليًا أبرز العلامات التي تشير إلى تعرض جهاز الكمبيوتر للاختراق، والخطوات التي يجب عليك اتخاذها إذا حدث ذلك:
 
الأداء البطيء: من العلامات الأولى الشائعة التي تشير إلى تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاختراق هو تباطؤ أدائه فجأة، بحيث قد تستغرق مواقع الويب وقتًا طويلًا للتحميل، وقد يستغرق فتح الملفات أو تحميل التطبيقات وقتًا أطول من المعتاد.
 
وقد يتجمد الجهاز أو يتعطل، وكل هذه علامات على أن البرامج الضارة قد تعمل في الخلفية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو أن البرامج غير المصرح بها تستهلك موارد النظام.
 
أشياء غير متوقعة: إذا ظهرت برامج على سطح المكتب لم تقم بتثبيتها، فهذه علامة قوية على تعرض جهاز الكمبيوتر للاختراق.
 
وقد ترى أيضًا عددًا كبيرًا من النوافذ المنبثقة على شاشتك، غالبًا ما تتظاهر بأنها حزمة مكافحة فيروسات تحذرك من تعرضك للاختراق وتقترح عليك النقر فوقها.
 
تغييرات في متصفحك: علامة أخرى على تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاختراق هي تغيير إعدادات المتصفح.
 
فقد تبدو صفحتك الرئيسة مختلفة، أو قد تظهر أشرطة أدوات وملحقات غير مرغوب فيها، بهدف دفعك إلى النقر فوق مواقع الويب الضارة التي تحتوي على برامج خبيثة تسرق معلوماتك الشخصية.
 
نشاط البريد الإلكتروني: يعد اختراق البريد الإلكتروني لمستخدم الكمبيوتر الشخصي أحد أكثر الطرق شيوعًا لاختراق الكمبيوتر، حيث يستخدم المتسللون الحساب لنشر البرامج الضارة أو تنفيذ عمليات التصيد الاحتيالي.
 
وإذا لاحظت أنت أو جهات اتصالك رسائل بريد إلكتروني مشبوهة واردة من عنوان بريدك الإلكتروني، فهذه علامة قوية على حدوث ذلك.
 
تسجيل الدخول غير المصرح: قد تبدأ في تلقي تنبيهات من مزود البريد الإلكتروني الخاص بك أو حسابات أخرى تفيد بوجود محاولات تسجيل دخول لم تقم بها أنت.
 
وإذا لاحظت محاولات للوصول إلى حساباتك من أجهزة أو مواقع غير مألوفة، فمن المحتمل أن يكون المتسلل هو المسؤول عن ذلك.
أهمية التصرف السريع
إذا اكتشفت أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد تعرض للاختراق، فستحتاج إلى التصرف بسرعة.
 
وأول شيء عليك فعله هو فصل جهازك عن الإنترنت لمنع المتسلل من الوصول إليه، وسوف تحتاج بعد ذلك إلى المرور بعملية طويلة ومملة إلى حد ما لتغيير كلمات المرور لكل تطبيق أو خدمة قمت بتثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 
كما يجب عليك إزالة أي محركات أقراص خارجية لمنع انتشار البرامج الضارة بشكل أكبر، والنظر في مسح القرص الصلب بعد عمل نسخة احتياطية لكل شيء.
 
أخيرًا، من الجيد جدًا إخطار جهات اتصالك بما حدث للتأكد من عدم وقوعهم ضحايا للمخترقين.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر

اختراق

كومبيوتر

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري” يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
Play
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري” يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
من الأخير
Play
من الأخير
السنة.. العيش في الأماني الضالة - حلقة ٦٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-29
Play
السنة.. العيش في الأماني الضالة - حلقة ٦٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-29
Play
29-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-29
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الأحوال الشخصية الجديد تقدم أم تراجع للمرأة؟ - حلقة ٢٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-29
Play
قانون الأحوال الشخصية الجديد تقدم أم تراجع للمرأة؟ - حلقة ٢٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-29
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
استشارات قانونية ونصائح اجتماعية في الهوا الك - الحلقة ٤١ | الموسم 9
10:30 | 2025-01-27
Play
استشارات قانونية ونصائح اجتماعية في الهوا الك - الحلقة ٤١ | الموسم 9
10:30 | 2025-01-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
Play
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
Play
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
Play
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري” يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
Play
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري” يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
من الأخير
Play
من الأخير
السنة.. العيش في الأماني الضالة - حلقة ٦٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-29
Play
السنة.. العيش في الأماني الضالة - حلقة ٦٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-29
Play
29-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-29
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الأحوال الشخصية الجديد تقدم أم تراجع للمرأة؟ - حلقة ٢٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-29
Play
قانون الأحوال الشخصية الجديد تقدم أم تراجع للمرأة؟ - حلقة ٢٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-29
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-29
لقطات
Play
لقطات
ضجة كبيرة عقب تعاقد وزيرة الاتصالات مع شركة متهمة | تقارير اخبارية
17:00 | 2025-01-27
Play
ضجة كبيرة عقب تعاقد وزيرة الاتصالات مع شركة متهمة | تقارير اخبارية
17:00 | 2025-01-27
الهوا الك
Play
الهوا الك
استشارات قانونية ونصائح اجتماعية في الهوا الك - الحلقة ٤١ | الموسم 9
10:30 | 2025-01-27
Play
استشارات قانونية ونصائح اجتماعية في الهوا الك - الحلقة ٤١ | الموسم 9
10:30 | 2025-01-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
Play
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
Play
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
اخترنا لك
رسالة نارية من هيفاء وهبي ونور عريضة للنساء... "ما تخلي حدا يسرق منك حريتك.. التحرش مش افتراضي"
13:23 | 2025-01-29
حسابات "واتس آب" على هاتف آيفون واحد
13:12 | 2025-01-29
من يتضرر أكثر بالانفصال العاطفي الرجال ام النساء؟
10:59 | 2025-01-29
نهاية يناير.. عرض سماوي مذهل بانتظارنا
09:41 | 2025-01-29
الأميرة رجوة الحسين تتألق في بروناي برفقة ولي العهد الأردني
09:24 | 2025-01-29
ما تأثير هذه الاطعمة على مفعول سريان الادوية ؟
06:34 | 2025-01-29
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.