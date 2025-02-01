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ثغرة في "واتس آب" تثير قلق المستخدمين.. حافظ على صورك
منوعات
2025-02-01 | 01:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
346 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
اكتشف باحث أمني ثغرة خطيرة في ميزة "View Once" (عرض مرة واحدة) بتطبيق "واتس آب"، ما يسمح بحفظ الصور التي يفترض أن تختفي بعد عرضها ويشكل تهديدا خطيرا لخصوصية المستخدمين.
ومنذ إطلاقها عام 2021، أصبحت "View Once" من أكثر ميزات "واتس آب" استخداما، حيث تتيح إرسال صور ومقاطع فيديو تُحذف تلقائيا بعد مشاهدتها لمرة واحدة فقط، ما يمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في خصوصيتهم.
لكن في تطور مثير للقلق، كشف الباحث الأمني رامساث عن خلل برمجي يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الصور المرسلة عبر هذه الميزة حتى بعد اختفائها.
وأوضح في منشور تقني قائلا: "أثناء إحدى جلسات البحث الأمني، اكتشفت طريقة لتجاوز ميزة 'View Once'، ما سمح لي برؤية الصور حتى بعد أن كان من المفترض أن تختفي".
ووفقا لرامساث، فإن هذا الخلل يؤثر على مستخدمي "آيفون" فقط، حيث يمكنهم فتح إعدادات التطبيق والانتقال إلى "التخزين والبيانات" والنقر على "إدارة التخزين" للعثور على الصور التي كان يفترض أن تُحذف بعد العرض الأول.
وأكد الباحث أنه وجد صورا تم إرسالها عبر "View Once" لا تزال متاحة رغم حذفها من الدردشة.
وعند تنبيه Meta بهذه الثغرة، أكدت الشركة أنها كانت على علم بالمشكلة مسبقا، وأنها تعمل على إصلاحها.
وفي 29 كانون الثاني، أطلقت تحديثا جديدا لتطبيق "واتس آب" يحمل الإصدار 25.2.3، يتضمن تصحيحا لهذه المشكلة، ويضمن حذف جميع الصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر "View Once" نهائيا بعد عرضها.
ومع ذلك، لم توضح Meta ما إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو التي أُرسلت قبل التحديث لا تزال قابلة للاسترجاع أم لا.
وإلى جانب الإصلاح الأمني، أضاف التحديث الجديد تحسينات للمكالمات الجماعية، تشمل: إمكانية اختيار المشاركين قبل بدء المكالمة الجماعية، بدلا من إضافتهم لاحقا، وإمكانية إضافة مستخدمين إلى مكالمة جارية دون الحاجة إلى إنهائها وإعادة الاتصال.
ولتجنب أي مخاطر أمنية وضمان حذف الصور الحساسة المرسلة عبر "View Once"، ينصح المستخدمون بتحديث تطبيق "واتس آب" إلى الإصدار الأحدث على "آيفون" من خلال الخطوات التالية:
- افتح App Store (متجر التطبيقات) وانتقل إلى صفحة "واتس آب ماسنجر".
- إذا كان هناك تحديث متاح، اضغط على "تحديث" لتنزيله.
- إذا ظهر زر "فتح" بدلا من "تحديث"، فهذا يعني أن لديك الإصدار الأحدث بالفعل.
للتحقق من التحديثات التلقائية:
- افتح متجر التطبيقات واضغط على حسابك (الأحرف الأولى من اسمك) في الزاوية العلوية اليمنى.
- مرر لأسفل إلى قسم "التحديثات التلقائية القادمة"، وإذا كان هناك إصدار جديد من "واتس آب"، اضغط على "تحديث".
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