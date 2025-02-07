ما علاقة تناول البيض بصحة القلب.. فوائد غير متوقعة

ومع تزايد الأبحاث حول تأثيرات الغذاء على في مراحل العمر المتقدمة، يكشف فريق من علماء جامعة موناش في ملبورن عن نتائج مثيرة تساهم في فهم أفضل للعلاقة بين استهلاك البيض وصحة القلب، خاصة لدى كبار السن.شارك في الدراسة 8756 بالغا فوق سن السبعين، حيث رصد العلماء العلاقة بين استهلاك البيض والمخاطر الصحية. وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا البيض بانتظام (6 في الأسبوع) كان لديهم خطر أقل بنسبة 29% للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية (القاتل الصامت)، مقارنة بمن لم يتناولوا البيض أو تناولوه نادرا. كما تبين أن الأشخاص الذين يتناولون البيض بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة من أي سبب بنسبة 15%.وقالت هولي وايلد، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "البيض غذاء غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز صحة كبار السن، خصوصا أولئك الذين يعانون من تدهور جسدي وحسي مع التقدم في العمر".كما أظهرت الدراسة أن إضافة البيض إلى النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد في تقليل خطر الوفاة المرتبط بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 44%.وأشار فريق البحث إلى أن الجمعية الأمريكية للقلب توصي بتناول ما يصل إلى 7 بيضات أسبوعيا للأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية من الكوليسترول، مع أن بعض الدول الأوروبية توصي بتحديد الاستهلاك إلى 3 إلى 4 بيضات أسبوعيا.أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول البيض ليس له تأثير كبير على مستويات الكوليسترول في الدم مقارنة بالأطعمة الأخرى، مثل الزبدة واللحوم الدهنية.وأوضحت وايلد: "رغم الدراسات السابقة التي ربطت استهلاك البيض بزيادة خطر الوفاة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، أظهرت دراستنا أن تناول البيض بشكل منتظم قد يقلل من خطر الوفاة لدى هذه الفئة بنسبة 27%".