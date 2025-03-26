ما هو تطبيق "سيغنال"؟

وفي حادثة غير متوقعة، تم إضافة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، غولدبرغ، إلى مجموعة دردشة بالخطأ، حيث تم التطرق إلى خطط لشن ضربة ضد جماعة الحوثي في .وقال مؤسس سيغنال، روزنفيلد، في تعليق "ساخر" على الحادث إن "الأسباب الجيدة" لاستخدام التطبيق تشمل "فرصة أن يقوم نائب رئيس بإضافتك عشوائيا إلى دردشة جماعية من أجل تنسيق العمليات العسكرية الحساسة".ومع اعتبار تطبيق "سيغنال" من الخيارات المفضلة للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على خصوصيتهم وأمان رسائلهم، هل يمكن اعتباره الخيار الأكثر أمانا للمراسلات السرية؟هل تطبيق "سينغال" أمن؟يحظى "سيغنال" بشعبية كبيرة بين مستخدميه الذين يهتمون بالخصوصية، حيث يقدر عدد مستخدميه شهريا بين 40 إلى 70 مليون شخص.وعلى الرغم من أن التطبيق لا يتمتع بشعبية منصات المراسلة الكبرى مثل "واتساب" و"ماسنجر"، إلا أنه معروف بمعايير الأمان العالية.ويتميز "سيغنال" بتقنية التشفير، مما يعني أن الرسائل تظل محمية بشكل كامل بين المرسل والمستقبل، ولا يمكن حتى لفريق التطبيق نفسه الاطلاع عليها.كما أنه يعتمد على كود مفتوح المصدر، مما يسمح للمطورين بفحصه بشكل دوري للتأكد من خلوه من الثغرات.إضافة إلى ذلك، يقول القائمون على التطبيق أنه لا يجمع معلومات شخصية عن مستخدميه، ولا يحتفظ بسجلات تتعلق بالأسماء أو الصور الشخصية أو المجموعات التي ينتمي إليها المستخدمون، مما يعزز من مستوى الأمان.المخاطر المحتملةلكن رغم أمان التطبيق، فإن سيغنال ليس خاليا من المخاطر، فالمحادثات عبر الهاتف المحمول تظل عرضة للاختراق، خاصة إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى هاتف المستخدم أو إذا كان هناك خلل في الأمان الشخصي.وفي هذه الحالة، قد يتمكن المخترق من الإطلاع على الرسائل، حتى وإن كانت مشفرة، وتظل هذه المشكلة قائمة بغض النظر عن مستوى الأمان الذي يقدمه التطبيق.تقول خبيرة البيانات والتي عملت مع الحكومة الأميركية، كاريو روبسون لشبكة "بي بي سي" إنه "من الغريب للغاية" أن يتواصل كبار المسؤولين الحكوميين عبر تطبيق مثل سيغنال.وأشارت إلى أن المسؤولين عادة ما يعتمدون على أنظمة حكومية ذات مستويات تشفير عالية جدا، ما يعزز من مستوى الأمان والحماية ضد المخاطر.قانونية إخفاء الرسائلإحدى الميزات التي يقدمها "سيغنال" والتي أثارت الجدل هي "الرسائل التي تختفي"، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين تعيين رسائل للاختفاء بعد فترة زمنية محددة.وفي المجموعة التي أضيف إليها غولدبرغ، اختفت بعض الرسائل بعد أسبوع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية انتهاك قوانين حفظ السجلات.وفي حال لم يتم حفظ هذه الرسائل بشكل مناسب، قد يتم الإخلال بالقوانين المتعلقة بحفظ المعلومات الحكومية.