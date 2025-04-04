بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي

ومن المتوقع أن يقوم بالكثير من الأدوار ويحل محل الكثيرين ممن يقومون بها أو يؤدونها، حيث يعتقد مؤسس عملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت، ، صاحب الرؤية التقنية، أن بعض المهن ستظل أساسية - على الأقل في الوقت الحالي.ووفقا لبيل غيتس، هناك 3 مهن ستنجو من إعصار ، ولا يمكن لهذه التقنية أن تحل محل العاملين فيها أو تقليدها.مطورو البرمجيات: مهندسو الذكاء الاصطناعيويشهد الذكاء الاصطناعي تقدما، لكنه لا يزال يعتمد على المبرمجين البشريين لتحسين قدراته.ويشير إلى أنه على الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد الأكواد البرمجية، إلا أنه يواجه صعوبات في الابتكار وتصحيح الأخطاء وحل المشكلات المعقدة.ونتيجة لذلك، سيواصل المبرمجون الماهرون لعب دور حاسم في تطوير وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي.متخصصو الطاقة: التعامل مع بيئة معقدةيُعد قطاع الطاقة قطاعا معقدا للغاية بحيث لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إدارته بمفرده.وسواء أكان التعامل مع النفط أو مصادر أو الطاقة النووية، يجب على المتخصصين في هذا القطاع فهم اللوائح، وتصميم حلول مستدامة، والاستجابة للطلب العالمي على الطاقة.ويعتقد غيتس أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في الكفاءة والتحليل، لكن الخبرة البشرية ستبقى حيوية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.باحثو علوم الحياة: إطلاق العنان للاختراقات العلميةوفي البحوث الطبية والبيولوجية، لا يزال الحدس وحل المشكلات الإبداعي ضروريين.ويستطيع الذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات وتحسين التشخيص، غير أن بيل غيتس يشير إلى أن الاكتشافات الرائدة لا تزال تتطلب بصيرة بشرية.ويعتقد غيتس أن العلماء سيواصلون قيادة التطورات الطبية، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي أداة لا بديلا عنها.عموما، يُقر مؤسس بأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل سيتطور بمرور الوقت.وكما هو الحال في الثورات الصناعية السابقة، يجب على العمال التكيف مع التقنيات الجديدة وتطوير مهارات تُكمّل الذكاء الاصطناعي.ويعتقد غيتس أنه رغم أن إعصار الذكاء الاصطناعي يجتاح كل شيء فإنه من المتوقع أيضا أن تستمر المهن المتجذرة في الإبداع والأخلاق والتواصل الإنساني - مثل التعليم والرعاية الصحية والفنون.وفي حين يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الصناعات، يحث غيتس المهنيين على تبني الابتكار بدلا من الخوف منه، ولن يكون مستقبل العمل مُتعلقا بمنافسة الذكاء الاصطناعي، بل بالاستفادة منه لتعزيز الخبرة البشرية.