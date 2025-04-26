تحذير لمستخدمي هواتف آيفون

وجاء التحذير عبر فيديو توعوي دون ذكر اسم غوغل صراحة، لكنه استهدف المتصفح الأشهر عالميا.ويتخذ الفيديو، الذي يحمل عنوان "الخصوصية على آيفون: قطيع"، شكل محاكاة ساخرة لفيلم الرعب الكلاسيكي "الطيور" للمخرج ألفريد هيتشكوك، ليصور كيف يمكن لأطراف خارجية تتبع نشاط المستخدمين عبر المتصفحات.ويرمز العنوان "Flock" إلى تقنية التتبع الإعلاني "FLoC" التي طورتها غوغل سابقا، والتي تتيح للمعلنين تخصيص الإعلانات دون تتبع الأفراد مباشرة، قبل أن تتخلى عنها لصالح أنظمة أقل حماية للخصوصية.ويظهر الفيديو مستخدمين يتعرضون للتتبع عبر مراقبة أثناء تصفحهم الإنترنت، لتتوقف المضايقة فور تحولهم إلى استخدام متصفح "سفاري" المدمج في أجهزة آيفون.ويأتي هذا التحذير في أعقاب إعلان غوغل عن تراجعها عن خطط إزالة ملفات تعريف الارتباط "كوكيز" الطرف الثالث من متصفح كروم، رغم تعهدها السابق بالتخلي عن هذه التقنية المثيرة للجدل.وتعد ملفات "الكوكيز" أداة رئيسية في نظام الإعلانات الرقمية، حيث تدر مليارات الدولارات سنويا لغوغل عبر تتبع المستخدمين وعرض إعلانات مخصصة لهم.وأكد خبراء أمنيون صحة مزاعم أبل بشأن تفوق "سفاري" في حماية الخصوصية، حيث أشارت هانكوك، الخبيرة في "Private Internet Access"، إلى أن متصفح أبل يوفر حماية أفضل مقارنة بكروم، رغم تفوق كروم في السرعة والأداء.