فمع حلول 10 فبراير 2026، ستتوقف أزرار "الإعجاب" و"المشاركة" عن العمل في جميع المواقع الخارجية، منهية بذلك مسيرة استمرت 16 عاما.وكانت هذه الأزرار قد أطلقت عام 2010 كجسر للربط بين والإنترنت المفتوح، حيث سمحت للمستخدمين بمشاركة المحتوى الخارجي والإعجاب به مباشرة من مواقعهم المفضلة.والمقصود بالمواقع الخارجية هو جميع مواقع الإنترنت التي لا تتبع لشركة "ميتا" مالكة "فيسبوك". فعندما تزور موقعا إلكترونيا، مثل موقع أخباري أو متجر للتسوق عبر الإنترنت، وترى في أسفل المقال أو بجانب المنتج زر "أعجبني" أو "شارك على فيسبوك"، هذا الموقع الذي تتصفحه هو موقع خارجي.وهذه الأزرار تسمح لك بمشاركة المحتوى أو التصويت عليه بالإعجاب دون الحاجة لترك الموقع.لكن "ميتا" ترى أن هذه الأدوات أصبحت تمثل مرحلة تاريخية من تطور الويب، ولم تعد تتناسب مع رؤيتها الحديثة لمنصة أكثر كفاءة وتخصصا.وحرصت الشركة على طمأنة المطورين ومديري المواقع، مؤكدة أن عملية الإيقاف ستتم بشكل سلس دون تأثير على تجربة المستخدم. فبدلا من ظهور أخطاء تقنية، ستتحول هذه الأزرار تلقائياً إلى عناصر غير مرئية، مع الحفاظ على كافة الوظائف الأساسية للمواقع.ورغم أن الإزالة التلقائية مضمونة، تشجع "ميتا" المطورين على إزالة الأكواد البرمجية المرتبطة بهذه الأدوات مسبقا لضمان تجربة مستخدم أكثر سلاسة. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لتحول أوسع في استراتيجية الشركة، التي تتجه بشكل متزايد نحو عزل منصاتها عن البيئة الرقمية المفتوحة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الإنترنت والتفاعل بين منصاته المختلفة.