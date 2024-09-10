غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوب لبنان

في المقابل أعلن "الجيش الإسرائيلي" عن شن قصف بالمسيرات استهدف منصات صواريخ في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه الجليل الغربي اليوم، إضافة إلى قصف مبنى عسكري لحزب الله في منطقة الرشاف جنوبي لبنان.وأعلن "الجيش الإسرائيلي" رصد إطلاق 45 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه سعسع وميرون والجليل الغربي.