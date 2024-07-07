تزامناً مع محرم.. نصيف توجه رسالة الى رئيس الوزراء بشأن الكاظمية

السومرية نيوز – سياسة

وجهت النائبة عالية نصيف، رسالة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الكاظمية.

وقالت نصيف في تدوينة على X وتابعتها السومرية نيوز، "أنقل إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والبلديات مناشدات أهلنا الأعزاء في الكاظمية المقدسة بضرورة مطالبة الشركة المنفذة للجسر الرابط بين الكاظمية والكريعات بإكماله ليصبح بكامل حلته من تسقيف وإضاءة وجاهزاً لعبور زوار الإمامين عليهما السلام".

وأضافت ان "ذلك يتم بالتزامن مع شهر محرم الحرام".