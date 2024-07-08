البرلمان يوجه محافظة واسط للتعاون مع لجنة الأوامر النيابية (وثيقة)

السومرية نيوز – سياسة



وجهة مجلس النواب، اليوم الاثنين، محافظة واسط بالتعاون مع لجنة الاوامر النيابية ٢٣٣ /٥٥ الخاصة بتلقي شكاوى مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي.





أدناه نص الوثيقة: