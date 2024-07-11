الحكيم يبحث انهاء التحالف الدولي في العراق مع السفير البريطاني ببغداد

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "إلتقى السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن، وبارك له ولبلاده نجاح الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما شدد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ سيادة العراق".وشدد على "أهمية إنهاء ملف التحالف الدولي لمكافحة داعش واستبدال هذا التحالف بعلاقات ثنائية بين العراق وبعض دوله مبنية على أساس المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية".وأكد ان "أهمية دعم انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، مبينا إن "التجربة أثبتت حاجة المنطقة والعالم لاستقرار العراق ".ودعا الحكيم "لإنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة وعلى المجتمع الدولي الانتصار لما تبقى من قيم إنسانية وقوانين وأعراف دولية ينتهكها الكيان الاسرائيلي الغاصب بقتله الأطفال والنساء وكبار السن وهدم مساكنهم على رؤوسهم".