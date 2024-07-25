القيسي تحمل وزير التربية مسؤولية تراجع الواقع التربوي

وقالت القيسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بصفتنا جهات رقابية، وليتسنى للرأي العام الاطلاع على الطريقة التي يدير بها وزير التربية وزارته، ومن اجل التوصل الى حلول لمشكلة تراجع مستوى التعليم التربوي في العراق بشكل ملحوظ لاسيما ما شاهدنا من نسب متدنية في نتائج امتحانات الصفوف المنتهية، فضلاً عن الفساد ونقص الخدمات، نتفاجئ ان وزير التربية لا يسمح له وقته للقاء رئيس لجنة التربية ومن بداية تشكيل المجلس لم نلتقي به الا خمسة دقائق فقط".وأضافت، ان "سؤالي الى الوزير هل الخمسة دقائق كافية لإيجاد حلول مشاكل العملية التربوية التي تعاني من فساد كبير اداري ومالي".وتابعت، انه " نحن بدورنا نحمله مسؤولية تراجع الواقع التربوي في البلاد"، فيما طالبت "رئيس الوزراء بالتدخل من اجل ابناءنا الطلبة".