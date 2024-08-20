رد دعوى بطلان إجراءات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك

السومرية نيوز- محلي

ردت المحكمة الاتحادية، دعوى بطلان إجراءات تشكيل الحكومة المحلية في .

وبحسب وثائق وردت لـ السومرية نيوز، فأن "المحكمة الاتحادية قررت انتفاء صفة الاستعجال وحالة الضرورة لإصدار أمر ولائي ضد إجراءات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، التي تمخض عنها اختيار المحافظ ريبوار طه، إلى جانب رئاسة وأعضاء المجلس".