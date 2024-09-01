الدلفي: الحكومة تتعرض لحملة ظالمة بعد نجاحات كثيرة في مجالات عديدة

السومرية نيوز- محلي

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الدلفي، ان الحكومة تتعرض لحملة ظالمة بعد نجاحها في الكثير من المجالات، فيما اشار الى ان ترويج الاكاذيب بشأن مجلس القضاء ورئاسة الوزراء هو محاولة لاشغال الرأي العام عن قضايا الفساد وخاصة سرقة القرن.

وقال الدلفي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشعبية الكبيرة التي حظي بها رئيس الوزراء بعد حملات الاعمار الكبيرة والخطوات الاقتصادية الكبيرة الروح للصناعة العراقية، جعلت الاطراف السياسية تتحد في توجيه سهامها نحو الحكومة وارباك الرأي العام بمعلومات بعيدة عن الحقيقة"، مبينا ان "موجة التسقيط ضد حكومة السوداني ستتصاعد لان التقدم الذي احرزته لا يروق للبعض".

ودعا الدلفي الشعب الى "عدم تصديق الاكاذيب التي تهدف لخلق ثغرة بين الشعب والحكومة والتقليل من قيمة الانجاز الحكومي الذي تحقق"، لافتا الى ان "ما يحصل من ترويج للاكاذيب والاشاعات بشأن مجلس القضاء ورئاسة الوزراء ماهو الا محاولة واضحة لالهاء الرأي العام عن قضايا الفساد الاساسية وخاصة سرقة القرن بعد أن ثبت وجود جهات سياسية متورطة بالسرقة".

وذكر ان "الحكومة ماضية بمحاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون"، لافتا إلى أن "السنتين الماضيتين من عمر الحكومة اثبتت قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات وعدم التهاون في الحق العام".