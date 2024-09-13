كشف تفاصيل اجتماع مطول في العراق خرج منه بزشكيان "محبطًا"

ونقل الموقع ، ان وزير العراقي، عارض بشدة اقتراح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لتسوية ديون تجاه من خلال استخدام عُملة مشتركة، وأكد أن إيران لا يمكنها استلام ديونها، إلا من خلال شراء سلع غير خاضعة للعقوبات.وأشارت المصادر إلى أن بزشكيان اقترح، خلال لقائه وزير العراقي، فؤاد حسين، أن يتم سداد الديون لإيران باستخدام عُملة مشتركة مشابهة لما جرى في مشروع بين والعراق.وشهد الاجتماع، الذي استمر 40 دقيقة إضافية على الوقت المقرر، رفضًا قويًا من الجانب العراقي لمقترح بزشكیان؛ حيث أوضح المسؤولون العراقيون أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى إضعاف قيمة الدينار العراقي.وفي الوقت الحالي، يمكن للحكومة الإيرانية استلام مستحقاتها من التي تبلغ حوالي 10 مليار دولار من خلال شراء سلع غير خاضعة للعقوبات فقط وبموافقة أميركية.ورفضت بشدة، خلال الاجتماع المطول الذي عُقد ليلة أمس، مقترح تسوية الديون من خلال وسائل غير الآلية الحالية، بحسب موقع ايران انترناشيونال.