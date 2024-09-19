السامرائي يصل كركوك لمتابعة أوضاع المحافظة

وقال مكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وصل الى محافظة يرافقه وفد من نواب وقيادات التحالف".وأضاف المكتب، أن "الزيارة تأتي لمتابعة الأوضاع في المحافظة واجراء زيارات ميدانية ولقاءات مجتمعية".