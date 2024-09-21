عضو بالقانونية النيابية: مشروع بوابة العراق يجب أن يخضع للتدقيق والتحقيق

وقال عنوز في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع بوابة وغيرها من المشاريع المماثلة إذا كانت تضر بمصلحة المجتمع وقدرتهم الشرائية واستغلال النفوذ والثغرات في الاستثمار، فيجب ان تخضع للتدقيق والتحقيق، لان أي مشروع سكني استثمار يجب ان يكون سعر الوحدة محددا ضمن دراسة الجدوى".وأضاف عنوز، "لا يجوز أيضا حجز الوحدات عن طريق الاحتيال ومن ثم بيعها بأسعار عالية جدا"، مستدركا بالقول "نحن مع استثمار سكني يعالج مشكلة السكن ولا يخلق مشكلة أخرى بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل الذي يمثلون الغالبية من المجتمع".وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء (21 أيلول 2024) عن مباشرتها بفتح ملف مشروع "بوابة العراق" السكني في بغداد، مبينة ان الملف يشمل المغالاة في أسعار الوحدات والمتمدد الحاصل في المشروع.واكدت عضو لجنة النزاهة سروة عبد الواحد، الأربعاء (18 أيلول 2024) وجود فساد كبيرة وتجاوزات على الأراضي في ملف مجمع بوابة السكني، فيما اشارت الى وجود اختلاف بأسعار الوحدات في العقود المبرمة بين والمواطنين.