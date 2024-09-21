وقالت عبد الواحد في تغريدة اطلعت عليها السومرية نيوز، "نحن من أكثر الداعمين للاستثمار الحقيقي في العراق، لكن ما يحدث لا يدخل ضمن مصطلح الاستثمارات، بل هو نهب للدولة وعقاراتها وأراضيها"، مشيرة الى انه "منذ ٢٠٠٣ وهبت الحكومات كلَّ العقارات للفاسدين والشخصيات السياسية المتنفذة باسم الاستحقاقات، واليوم تمنح ما تبقَّى من القصور الرئاسية لأسماء عليها شبهات".وتابعت: "جناب الهيئة، أنتم ملزمون أن تضعونا أمام إنجازات "علي شمارة" و"نمير العقابي" كي تمنحوهم تأهيل واستثمار القصور الرئاسية، وما هو المقابل؟!".وتساءلت: "هل يعقل أن "شركة الإمكانات" تعمِّر معسكر الرشيد وبالمقابل تأخذ كل مشاريعه التجارية والسياحية لمصلحتها بالإضافة إلى ٧٠٠ دونم في محيط المطار! أين تريدون الوصول؟! وهل بقي شيء لم يتم بيعه بصفقات مريبة؟!!".