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بعد قليل.. "من الأخير" على شاشة السومرية
سياسة
2024-09-23 | 14:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
509 مشاهدة
تبث
السومرية
الفضائية بعد قليل حلقة
جديدة
من برنامج "من الأخير" على شاشة
قناة
السومرية
.
وتتابعون برنامج "من الأخير" الذي يقدمه الإعلامي
حسام
الحاج، من
الأحد
إلى
الأربعاء
في
الساعة
9:30 مساءً.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
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