اكثر من 330 مسلحا قُتلوا في سوريا منذ بدء الطوفان.. 60% منهم "جنسيات غير سورية"

وقال المرصد في تقرير تابعته نيوز، ان أكثر من 680 شخصا من السوريين في سوريا ولبنان قتلوا واصيبوا مع مرور عام على الحرب على غزة، فيما بلغ عدد القتلى من السوريين وغير السوريين اكثر من 380 شخصا في سوريا.واحصى المرصد 147 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية، منها 112 استهدافات جوية و35 برية، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل واستشهاد 170 شخصاً من المدنيين ومن قوات النظام والمقاتلين السوريين المجندين في صفوف الفصائل المقربة من ايران وبواقع 66 من الفصائل الموالية لإيران من الجنسية السورية، و69 من قوات النظام والمسلحين الموالين له، و35 مدنيا بينهم 3 أطفال و9 نساء.اما بالنسبة للخسائر البشرية من غير السوريين نتيجة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، فقد قتل 198 عنصراً، بواقع 84 من الفصائل الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، و28 من الحرس الثوري، و59 من حزب الله اللبناني، و27 من العاملين مع حزب الله اللبناني.وفي لبنان، تسببت الغارات الإسرائيلية المكثفة باستشهاد 195 من اللاجئين السوريين، بينهم 36 سيدة و50 طفلاً، وإصابة 237 آخرين، منذ بداية الحرب على غزة.