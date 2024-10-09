تابعوا بعد قليل.. "من الأخير" على شاشة السومرية

تبث الفضائية بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "من الأخير" على شاشة قناة .

وتتابعون برنامج "من الأخير" الذي يقدمه الإعلامي حسام الحاج، من الأحد إلى الأربعاء في الساعة 9:30 مساءً.