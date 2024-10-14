الإطار التنسيقي يبحث ملفات عدة بينها رئاسة البرلمان

عقد الإطار التنسيقي، الاثنين، اجتماعاً شهد بحث التصويت على رئاسة والتعداد السكاني المقرر في 20 تشرين الثاني المقبل.



وجاء في بيان للإطار، أن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين، في رئيس ائتلاف المالكي". وأضاف البيان أن "الاجتماع بحث التصويت على رئاسة مجلس وقائمة السفراء الجديدة والتعداد السكاني".

