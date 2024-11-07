رئيس الوزراء: نحن أمام عراق جديد وطريق التنمية سيكون شرياناً يربط معظم الدول

وقال في كلمة له من محافظة البصرة، "نعلن عن استلام الأرصفة الخمسة التي تمثل العمود الفقري لميناء الكبير"، مستدركا "اليوم نقطف ثمرة الجهد والمتابعة على المضي في مشروع العراق والشعب ميناء الكبير".وأضاف السوداني، "اليوم نحن أمام عراق جديد يبدأ من ميناء الكبير"، مبينا ان "العراق كان ولا يزال ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي".وشدد السوداني، على ان "طريق التنمية سيكون شرياناً يربط معظم دول المنطقة"، لافتا الى ان "منهجنا فيه إصرار لمصلحة الشعب العراقي، لان الازدهار وتوفير فرص العمل ونوافذ التنمية من أولويات عملنا".